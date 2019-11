Endise suurettevõtja puitmajaäri läheb hingusele: kõik töötajad koondatakse

Ettevõte sattus makseraskustesse tänavu suvel, kuna nende põhiline turg Rootsi kuivas kokku. Nimelt lõpetas Rootsi elamumajanduse toetuspaketid, mis mitmel Eesti tegijal vaiba alt tõmbas. Suurt negatiivset mõju avaldas ka Rootsi krooni kursi 10-protsendiline langus euro suhtes viimase pooleteise aasta jooksul.

Postimees kirjutas juba tänavu suvel, kuidas Põhjamaadesse, eriti Rootsi eksportivad puitmajatootjad on löögi all. Parimal juhul kahanes nende müügitulu, halvimal juhul tuli uksed sulgeda.

Septembris läkski Timo Houses OÜ saneerimisele. Andres Koger rääkis toona, et kõigest hoolimata püsivad nad optimistlikud, kuna läbirääkimised uute objektide hankimiseks on paljulubavad.

Paistab, et plaan läks siiski vett vedama, kuna oktoobri lõpus saatis juhtkond töötajatele kirja, kus seisis, et võlausaldajad lükkasid saneerimiskava tagasi. See tähendab vaid üht: Timo Houses OÜ ei saa edasi tegutseda, selgub venekeelse Postimehe valdusse sattunud kirjast.

Unustage palgad ja muud tasud

Töötajate seisukohast on kõige hullem see, et neil tuleb septembri ja oktoobri töötasust suu puhtaks pühkida. Samuti ei ole ettevõttel võimalik välja maksta lõpparvet ja teisi tasusid, teatati kirjas. Töötajaid koondati 31. oktoobril.

FOTO: Timo Houses

Endine töötaja Angela rääkis Rus.Postimehele, et töötas Timo Houses OÜs kolm aastat. «Äri õitses, ettevõte teenis head kasumit,» meenutas ta. Esimene häirekell läks aga tööle tänavu suvel, kui inimesed saadeti kolmeks nädalaks koju puhkama, kuna tööd lihtsalt polnud. «Selgus, et ettevõttel on rahalisi raskusi. Septembris tunnistas üks aktsionär probleemide olemasolu. Samas kinnitas ta, et jaanuariks saab kõik korda,» märkis ta. Seetõttu jätkasid inimesed tööl käimist. Õige pea tuli alla neelata aga mõru pill, kui selgus, et ettevõte ei maksa palka.

Timo Houses OÜ moodulmajatehas andis Harjumaal Tallinnas ja Maardus tööd kuni 80 inimesele. Kuue aasta jooksul eksportis firma oma toodangut valdavalt Rootsi. Ettevõte teenis mullu 19,6 miljoni euro suuruse käibe juures 1,2 miljonit eurot puhaskasumit. Samas aasta varem oli kahjum lausa 2,5 miljonit eurot.

Kümnendi suurim tegija

Andres Kogerile kuulus eelmisel kümnendil Eesti üks suurimaid ehitusfirmasid Koger ja Partnerid. 2013. aastal algatati ettevõtte vastu pankrotimenetlus, kuid kohus otsustas selle peatada. Koger on 2013. aastal Eesti Päevalehele öelnud, et ta on ehitusäris tegutsenud juba ligi 30 aastat ja tõenäoliselt uue firmaga ei alusta.