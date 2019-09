Rootsi turg lajatas: eesti endise ehitushiiu puitmajaäri on raskustes

Ettevõte on sattunud makseraskustesse seoses põhilise turu – Rootsi majanduspoliitiliste otsustega ajutiselt külmutada elamumajanduse toetuspakette. Suurt negatiivset mõju on avaldanud ka Rootsi krooni kursi 10-protsendiline langus euro suhtes viimase pooleteise aasta jooksul, teatas Timo Houses.

Andres Koger ütles, et nad lähevad saneerimisprotsessi optimistlikult. «Käimasolevad läbirääkimised tulevaste tööde osas on paljulubavad, sest tagasiside meie selgelt eristuva arhitektuuriga moodulmajadele on positiivne. Usume, et tavapärane töökorraldus ja kohustuste täitmine on võimalik taastada, aga me vajame selleks aega ja palume oma partneritelt kannatlikkust,» rääkis Koger.