Kaaperdatud ettevõtte omanik: kolleegid, tulge meile tagasi

Postimees kirjutas eile, kuidas tuntud logistika- ja transpordifirmat Via3L Spedition OÜd tabas läinud nädalavahetusel šokk. Ettevõtte enamusosanikud eesotsas Meelis Saaresaluga süüdistasid, et endised juhatuse liikmed Lauri Latt ja Elmer Maas on firma sisuliselt tühjaks kantinud – läinud on autod, haagised, kontoritarbed ja töötajad.

Kaks päeva vaikinud Latti ja Maasi esindav vandeadvokaat Paavo Koch ütles ajakirjandusele saadetud kirjas, et mehed lükkavad tagasi nende vastu viimastel päevadel esitatud süüdistused. Esiteks selgitas advokaat, miks Latt ja Maas üldse lahkusid. Väidetavalt polnud see otsus sündinud üleöö ega kergekäeliselt.

«Vähemusosanikud püüdsid mitme aasta jooksul rahumeelselt lahendada enamusosanikega tekkinud erimeelsusi juhtimise ja ettevõtte edasise arengu osas, kuid enamusosanike kompromissitus viis kõik läbirääkimised tupikusse,» kirjeldas ta.

Via3L Speditioni taas ülesehitav Meelis Saaresalu sõnul ei ole Latt ega Maas kordagi avaldanud soovi oma osaluse suurendamiseks. «2018. a veebruaris lahkus osanike ringist ja ettevõttest Joel Rothberg, Lauri ja Elmeri initsiatiivil. Selle tehingu käigus suurendasid samas ka Lauri ja Elmer oma osalust. Kuna neil endal ei olnud vastavaid vahendeid, siis laenasime Laurile ja Elmerile osaluse ostuks rahagi,» ütles Saaresalu.

«Aasta alguses leppisime Lauri ja Elmeriga kokku nende enda uue motivatsioonipaketi, millega nad igati rahul olid ja mis sisuliselt mõnele neist tähendas vähemalt Via3L Spedition poolelt rohkem kui 50% igakuise sissetuleku kasvu,» ütles Saaresalu.

Latti ja Maasi huve esindav Koch ütles, et vähemusosanike otsus Via3L Spedition OÜst lahkuda ei saanud tulla teistele osanikele üllatusena. Tema sõnul informeerisid vähemusosanikud enamusosanikku oma soovist ettevõtte juhatusest lahkuda ametlikult 29. juunil ja 3. juuliks kutsuti kokku osanike koosolek küsimuse arutamiseks. «Heas usus, et tekkinud olukorda on võimalik rahumeelselt lahendada, kohale läinud vähemusosanikud sattusid aga vastaspoole juriidilise rünnaku alla, millele järgnes ühekülgne meediakampaania,» ütles Koch.

«Meil pole olnud ühtegi vestlust teemal, et midagi oleks kapitaalselt korrast ära, nii edasi ei saa, tuleks osalusi ümber tõsta, lahku minna või muud sarnast,» vastas Saaresalu endistele äripartneritele. Ta lisas, et kui Latt ja Maas leidsid, et nende tulevik on mujal, oleks nad pidanud vähemalt mõned kuud ette teatama, jätma kõik töötajad, kliendid, arvutid ja muu vara ettevõttesse ning siis alustama oma ettevõtet nullist.

«Samuti pakkusime Laurile ja Elmerile, et võiksime võtmetöötajate motiveerimiseks neile osaluspakette pakkuda, kuid nad laitsid selle mõtte täielikult maha. Endiselt kutsume üles oma kolleege meiega kontakteeruma ja tagasi tulema,» ütles Saaresalu üle kahekümnele ettevõttest päeva pealt lahkunud inimesele.

Saaresalu silmis on asi väga lihtne. Tema hinnangul tahtsid Lauri ja Elmer toimivat ja kasumlikku ettevõtet niisama endale saada. «Väited, et midagi ära pole varastatud, on naeruväärne. Alles meediakära peale toodi mõned sõiduautod tagasi. Täna toodi ka osa arvutitest, aga need olid tühjaks tehtud,» rääkis Saaresalu.

Saaresalu tunnistas, et Maasi ja Latti usaldati laiaulatuslikult. «Keda siis veel saab usaldada kui omanikest juhatuse liikmeid?» ütles Saaresalu.