Uskumatu lugu: tuntud transpordifirma juhid tegid firma nädalavahetusega puupaljaks

«Ettevõte oli edukas, kliendid said korralikku teenust ning kõik tundus olevat hästi. Konflikte ei esinenud. Äsja lepiti kokku isegi uus preemiate, boonuste, tasude süsteem. Ühtegi erimeelsust ei olnud. Nädalavahetusel toimunu oli täielik üllatus,» kirjeldas uskumatuna näivat lugu vaidluse üht poolt esindav Cobalti vandeadvokaat Lembit Tedder.

Kõik on minema viidud

Mis siis täpselt juhtus? Eile saatis Via3L Spedition oma koostööpartneritele kummalise kirja: «Peame kahetsusega informeerima, et käesoleval nädalavahetusel on ilmnenud, et Via3L Spedition OÜ (tänase seisuga tagasikutsutud) juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt ning töötajad (isikute ring täpsustamisel) on meie hinnangul pannud toime ettevõtte varguse – minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole meil võimalik teid hetkel kvaliteetselt teenindada.»

Kirja all olid juba vanade juhatuse liikmete Alger Närska ja Meelis Saaresalu kontaktid. Samuti oli seal pärast Latti ja Maasi minema löömist juhatuse uueks liikmeks tõusnud Jaana Jakovlev allkiri. Uus juhatus lubas koheselt kasutusele võtta võimalikud meetmed, et tekkinud olukord lahendada ja kliente edasi teenindada.

Olgu vahemärkuseks öeldud, et riisumises kahtlustatavad Maas ja Latt on logistikafirma juhatusse kuulunud juba 2011. aastast saati. Latt on ka Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja meedias korduvalt sõna võtnud.

Täna selgitas Postimehele juhtunut pika ninaga jäänud juhatuse liikmeid esindav vandeadvokaat Tedder. Ta rääkis, et veel tänavu juunis oli Via3L Spedition toimiv ja kasumlik ettevõte, aga enam mitte. Firma selle aasta käive küündis 20 miljoni euroni, kasumit teeniti pool miljonit eurot. «Tänase päeva seisuga on ettevõtte kontor sisuliselt tühi – kadunud on autod ja haagised, töötajad, arvutid, töötelefonid, kliente on suunatud mujale jne,» kirjeldas Tedder absurdset olukorda.

Siiski palus ta rõhutada, et Via3L Speditioni emafirma, transpordikontsern AS Via3L on täiesti eraldiseisev ettevõte, mille tegevus on puutumatu. «Seal on kõik hästi ja töö käib nagu varem,» täpsustas Tedder.

Ettevõte üritab elus püsida

Kerkib küsimus, et kuidas sellised asjad tänapäeval veel võimalikud on? Tedder jätkas, et olukord on sedavõrd kummastavam, et ettevõtet võivad esindada vaid kolm juhatuse liiget ühiselt ehk et igal ametlikul dokumendil peab olema vähemalt kolme juhatuse liikme allkirjad. Kui selgus, et Latt ja Maas on ettevõtte «tühjaks kantinud», kutsuti nad nad juhatusest viivitamatult tagasi. Tedderi sõnul avaldasid nad ka ise soovi lahkuda.