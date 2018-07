Kantimissüüdistuste alla jäänud transpordifirma eksjuhid avasid viimaks suu

Postimees kirjutas eile, kuidas tuntud logistika- ja transpordifirmat Via3L Spedition OÜd tabas läinud nädalavahetusel šokk. Ettevõtte enamusosanikud eesotsas Meelis Saaresaluga süüdistasid, et endised juhatuse liikmed Latt ja Maas on firma sisuliselt tühjaks kantinud – läinud on autod, haagised, kontoritarbed ja töötajad. Veelgi enam, mitmed Postimehe allikad ütlesid, et endised Via3L Speditioni töötajad on päeva pealt alustanud vedude tellimisega uue firma alt nimega Nordic Spedition. Seda kinnitab ka tõsiasi, et viimase etteotsa asus Via3L Speditioni endine müügijuht.

Kaks päeva vaikinud Latti ja Maasi esindav vandeadvokaat Paavo Koch ütles ajakirjandusele saadetud kirjas, et mehed lükkavad tagasi nende vastu viimastel päevadel esitatud süüdistused. Esiteks selgitas advokaat, miks Latt ja Maas üldse lahkusid. Väidetavalt polnud see otsus sündinud üleöö ega kergekäeliselt.

«Vähemusosanikud püüdsid mitme aasta jooksul rahumeelselt lahendada enamusosanikega tekkinud erimeelsusi juhtimise ja ettevõtte edasise arengu osas, kuid enamusosanike kompromissitus viis kõik läbirääkimised tupikusse,» kirjeldas ta, jätkates, et enamusomanike ainuvalitsev otsustamisstiil tekitas suurt rahulolematust ka ettevõtte töötajate seas, mis seadis ettevõtte edasise tegutsemise väga raskesse seisu ja tekitas ettevõtte tuleviku osas ebakindlust.

Koch jätkas, et vähemusosanike otsus Via3L Spedition OÜst lahkuda ei saanud tulla teistele osanikele üllatusena. Tema sõnul informeerisid vähemusosanikud enamusosanikku oma soovist ettevõtte juhatusest lahkuda ametlikult 29. juunil ja 3. juuliks kutsuti kokku osanike koosolek küsimuse arutamiseks. «Heas usus, et tekkinud olukorda on võimalik rahumeelselt lahendada, kohale läinud vähemusosanikud sattusid aga vastaspoole juriidilise rünnaku alla, millele järgnes ühekülgne meediakampaania.»

Endised Via3L Spedition OÜ juhatuse liikmed kinnitavad, et on veendunud, et nad pole Via3L Spedition OÜ-st lahkudes toime pannud ühtki õigusrikkumist. Samuti pole nad omastanud ettevõtte vara. Lisaks kinnitas Koch, et ei Maas ega Latt kuulu transpordifirma Nordic Spedition juhatusse ega omanikeringi. Kas ja millisel viisil nad hakkavad ettevõttega edaspidi koostööd tegema, näitab tulevik.