Balti riikide ühisfirmani RB Rail jõudis eile DG MOVE teatis, mis juhtis tähelepanu Leedu Raudtee (Lietuvos Geležinkeliai) allkirja puudumisele ühisprojekti hankelepingutel, andis RB Rail teada. Allkirja puudumine tähendab aga seda, et ühisfirma pole täitnud nõudeid, mis on vajalik rahastuse saamiseks CEF (Euroopa Ühendamise Rahastusfondi) 2015. aasta teise vooru vahenditest.

Euroopa Komisjon on seisukohal, et sellega rikub Leedu CEF regulatsiooni artiklit 22, mis näeb ette, et fondist kasusaajad ja liikmesriigid tulevad igakülgselt vastu ühistest huvidest lähtuvate projektide elluviimisel, milleks eraldatakse Euroopa Liidu vahendeid. Samas Leedu Raudtee kui Leedu riigi ettevõte seda teinud ei ole. Hetkel ohustab projekti 320 miljonist eurost ilmajäämine, mis on ette nähtud CEF 2014. ja CEF 2015. aasta voorudest Rail Balticut puudutavateks töödeks Leedus.

Euroopa Komisjoni teatise kohaselt asub koheselt Rail Balticu projekti üle vaatama Innovatsiooni ja Rakendusamet (INEA), mis siis kas katkestab, vähendab, taastab või lõpetab Leedus läbi viidavate tegevuste osas toetuse määramise lepingu. «Lisaks on DG MOVE andnud INEA-le volitused katkestada läbirääkimised Leeduga toetuslepingu sõlmimiseks CEF 2015. aasta teisest voorust,» seisab teatises.

RB Rail teatel asub ühisfirma juhtkond esmaspäeval INEA-ga läbirääkimisi pidama, iseäranis selles osas, kuidas ühisprojekt peaks edasi minema Eestile ja Lätile eraldatud toetuse ning projekti elluviimiseks ette nähtud tegevustega.

Ettevõtte teatel on selle juhtkond täiesti teadlik riskidest, mida Euroopa Komisjoni selline otsus tähendab ning teeb kõik endast oleneva, et leevendada projekti elluviimisel esile kerkinud probleeme nii läbirääkimistes transpordi ja mobiilsuse peadirektoraadi kui Leedu valitsusega.

Leedu riigifirma Leedu Raudtee on seni põhjendanud oma allkirja puudumist hankelepingul sellega, et nende hinnangul ei too Rail Balticu hankemudeli kokkuleppe allkirjastamine ettevõttele kasu, sest selle allkirjastamine muudaks ettevõtte vastutavaks Rail Balticu haldusfirma RB Rail tehtud vigade eest.

«Lepinguga on hulganisti probleeme – me kaotame palju asju, isegi meie tütarfirmad ei saa hangetes osaleda ja RB Rail ei vastuta mitte millegi eest – ei liiklusohutuse, võimaliku kahju ega ka raha väärkasutuse eest. Viimaks võib see kaasa tuua Euroopa raha kaotamise,» vahendas BNS reedel Leedu Raudtee tegevjuhi Stasys Dailydka sõnu.

RB Rail AS loodi kolme Balti riigi poolt 2014. aasta oktoobris selleks, et ehitada kolme Balti riiki ühendav raudtee Rail Baltic. Ettevõttes on võrdne osalus kõigil kolmes riigis sellel eesmärgil loodud ettevõtetel: SIA-l Eiropas dzelzceļa līnijas Lätis, UAB-l Rail Baltica statyba Leedus ja Rail Baltic Estonial Eestis.

Ühisfirma vastutab Rail Balticu projekti elluviimise eest. Selle eesmärgiks on ehitada välja kolme Balti riiki ühendav kiire raudteeühendus, mille alguspunktiks on Tallinn ja lõpp-punktiks Leedu-Poola piir.

