Rail Balticu hankemudeli lepe ootab ikka veel Leedu Raudtee allkirja

«Rail Baltic on regiooni jaoks võtmetähtsusega projekt, mis ühendab Baltikumi veelgi tugevemalt Euroopa Liiduga ja hankemudel on projekti elluviimisel äärmiselt oluline,» rääkis kolme riigi ühisfirma juht Baiba Rubesa pressikonverentsil.

Rail Baltic Estonia juht Indrek Orav ütles pressikonverentsil, et Eesti tervitab hankemudeli kokkuleppeni jõudmist.

«See on suur samm edasi,» märkis ta ja ütles, et väga oluline on see, et ühisfirmale jäi hankeprotsessis keskne roll, ent samas viivad kohaliku tähtsusega hankeid läbi riigid ise.

Kuna kolme riigi ühisprojekt Rail Baltic on Euroopa kontekstis pretsedenditu ning seetõttu on ühise kokkuleppe sõlmimine projekti elluviimise jaoks väga oluline, märkis Rubesa. Kokku 28-leheküljeline leping näeb ette kolme tüüpi hankeid – ühisfirma korraldatud, ühised ja riiklikud hanked.

Ühisfirma haldab näiteks ühiste standardite, uuringute, äriarenduse ja turundusega seotud hankeid, nende puhul juhib kogu hankeprotsessi RB Rail. Ühiselt viiakse läbi näiteks alamsüsteemide, piiriüleste raudteelõikude ja toormehankeid. Sellisel puhul oprganiseerib hanke üldiselt küll RB Rail ning ühisfirma ka juhib hankekomiteed, ent komiteesse kuuluvad ka esindajad kõikidest riikidest.

Riiklikult viiakse läbi näiteks riigisiseste raudteelõikude, suuremate struktuuride ja kohalike rajatiste, näiteks terminalide ehitushankeid. Nende puhul juhib hanget riik ise, ühisfirma osaleb hankekomitees siis, kui sõlmitava lepingu maht ületab 40 000 eurot. Sinna hulka kuuluvad raudteelõikude, suuremate struktuuride ja kohalike rajatiste, näiteks terminalide ehitushanked.

Rubesa rääkis, et kõikide ehitusetappide puhul kogub käibemaksu see riik, kus parajasti töid tehakse. Partneritega sõlmitavad lepingud kehtestatakse samuti selle riigi seaduste alusel, kus tööd toimuvad.

Kokku allkirjastavad leppe plaanide kohaselt üheksa Baltikumi institutsiooni. Teisipäeval allkirjastavad selle neist kaheksa – ühisfirma RB Rail, Eesti, Läti ja Leedu transpordiministeeriumid ja Rail Baltic Estonia, Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), Rail Baltica Statyba UAB ja Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA.

Enda sisemiste otsustusprotsesside tõttu ei anna praegu veel allkirja Leedu Raudtee (Lietuvos Geležinkeliai), ent nende allkiri peaks Rubesa sõnul tulema lähipäevil. Leedu Raudtee on varem soovinud, et kõiki hankeid korraldaks ühisfirma, nii et ka Leedu Raudtee ise saaks hangetel osaleda; Leedu transpordiministeerium seda võimalust aga kaaluda ei soovinud.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.