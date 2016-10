Leedu Raudtee allkirjastab hankeleppe siis, kui nõukogu selleks käsu annab, ütles Leedu Raudtee tegevjuht Stasys Dailydka BNS-ile, lisades, et samas on ta omaltpoolt kõik teinud ja hoiatanud, et lepe Leedu Raudteele kasu ei too. Ta lisas ka, et Leedu Raudteel ei ole võimalik peale leppe allkirjastamist erinevalt Eesti ja Läti raudteefirmadest projekti hangetes osaleda.

«Lepinguga on hulganisti probleeme – me kaotame palju asju, isegi meie tütarfirmad ei saa hangetes osaleda ja RB Rail ei vastuta mitte millegi eest – ei liiklusohutuse, võimaliku kahju ega ka raha väärkasutuse eest. Viimaks võib see kaasa tuua Euroopa raha kaotamise,» rääkis Dailydka.

Tema sõnul peaks projekti maksumus ulatuma Leedus 2,8 miljardi euroni, millest Leedu Raudtee kataks 450 miljonit ehk 15 protsenti, kui Euroopa Liit maksab 85 protsendi eest.

Dailydka sõnul oleks pidanud Leedu Raudteed erikohtlema arvestades, et ettevõttel on ainsana ka varasid. Kui Lätis ja Eestis on ühisfirma RB Rail aktsionärideks spetsiaalselt loodud ettevõtted, siis Leedus on selleks Leedu Raudtee.

«Me ei saa hangetel osaleda. Kui me leppe allkirjastame, siis koos varasemate lepingutega paigutab see meid halvimale võimalikule positsioonile. Läti ja Eesti raudteefirmad võivad hankel osaleda ja meie ei või,» märkis Dailydka.

Leedu Raudtee on venitanud Rail Balticu hankemudeli kokkulepe allkirjastamist, mis pidi algse kava kohaselt allkirjad saama veel möödunud nädalal. Kokku allkirjastavad leppe plaanide kohaselt üheksa Baltikumi institutsiooni. Oma allkirja on andnud ühisfirma RB Rail, Eesti, Läti ja Leedu transpordiministeeriumid ja Rail Baltic Estonia, Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), Rail Baltica Statyba UAB ja Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpmelaius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.