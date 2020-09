Meremeeste ametiühing: uue kokkuleppeta ei saa tuhandet töötajat koondada

«Täna oleme olukorras, kus faktiliselt on haigusnäitajad paljudes riikides hüpanud üles ja seetõttu on tekkinud täiendavad tõrked reisijate teenindamisel. Paljud reisijad on oma broneeringud üles öelnud ja olukord võib lugeda, et on üsna olulisel määra muutunud – kas sedavõrd drastiliselt, et peaksime loobuma antud kokkuleppes Hansaliini töötajate osas sõlmitud koondamise vältimisest, seda selgitavad järgmised läbirääkimised ettevõtte juhtkonnaga,» rääkis Lember.