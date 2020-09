Praeguse seisuga on Eestis registreeritud töötute arv langenud 49 340 inimeseni, mis tähendab, et töötuse määr on 7,6%. Töötute arv ületas Eestis 50 000 piiri maikuus. Töötukassa andmetel on vähemalt 80% statistikast kadunud inimestest ka töö leidnud, osa on läinud ka pensionile.