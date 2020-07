Graafik ⟩ Eesti eluaseme hinnatõus on Euroopa tipus

Väiksed valed, suured valed ja statistika

Mitmed kinnisvarafirmad ja -bürood on viimasel ajal teatanud, et hinnakasvu lõppu pole näha, turg on praktiliselt taastunud ning viiruse šokist on üle saadud.

Täpsemalt on asi selles, et uued korterid on viimasel paaril kuul moodustanud tehingutest tavapärasest palju kõrgema osa ning see jättis mulje hinnakasvust, sest uus korter on vanast keskmiselt 40 protsenti kõrgema ruutmeetrihinnaga.