Arco Vara: kinnisvara ootab suurem hinnalangus

Arco Vara andmetel tehti juunikuus Eestis korteritega 1483 ostu-müügitehingut, Eliste hinnangul on tehinguaktiivsus möödunud aastaga võrreldes umbes 20% madalamal ning lähikuudel siin suurt kasvu oodata pole. Võrreldes aprilli ja maikuuga on siiski turg märkimisväärselt elavnenud.

Kokku tuli Eestis kortertehingute ruutmeetri mediaanhinnaks 1407 eurot, mis möödunud aasta sama ajaga võrreldes tähendas üheprotsendist kasvu. «Võrreldes käesoleva aasta eelnevate kuudega on hinnakasv üsna järsult taandunud, iseloomustades ennekõike langusfaasi sisenemisele viitajaga järgnenud hinnakasvu peatumist, mis on mõnes elamispindade segmendis pöördunud juba ka hindade languseks,» kommenteeris Eliste.

Ta kritiseeris meedias ilmunud lihtsustatud kinnisvaraturu ülevaateid, kus räägitakse kinnisvarahindade kasvust ning peab seda valeinformatsiooniks. «Jah, statistiliselt on Tallinnas korterite mediaanhind kasvanud aprillis võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 11 protsenti, maikuus koguni 16 protsenti ja juunis veidi tasakaalukamalt 7,8 protsendi võrra ning Tartus vastavalt 13, 19 ja 1,3 protsendi võrra, kuid sealjuures tuleks ka vaadata vastavate numbrite taha natuke süvitsi,» sõnas Eliste. Täpsemalt oli asi selles, et uued korterid moodustasid tehingutest tavapärasest palju kõrgema osa ning see jättis mulje hinnakasvust, sest uus korter on vanast keskmiselt 40% kõrgema ruutmeetrihinnaga.