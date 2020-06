Alexela ja Infortar hakkavad koos rohegaasi tootma

Ühisfirma omab osalust kolmes biogaasijaamas Tartumaal Ilmatsalus, Lääne-Virumaal Vinnis, ja Järvamaal Oisus. Rohegaasi tootmist plaanitakse alustada kahes viimases, koguinvesteeringu maksumus ulatub ligi 15 miljoni euroni.

«Orgaaniliste jäätmete maht kasvab üha kiirenevas tempos ja sellega tuleb midagi ette võtta. Kui orgaanilisi jäätmeid mitte töödelda, lendleb neist otse atmosfääri metaani, mis on sellisena 25 korda ohtlikum kasvuhoone gaas kui CO2. Samal ajal on aga tehnoloogia abil biogaasist võimalik toota täiesti puhast metaani, mis on mootorikütuseks transpordis,» märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Hanschmitdi sõnul saab rohegaas olema siinsest toorainest, Eesti kapitali poolt kohapeal toodetud ja tarbitud, algusest lõpuni Eesti oma kütus. Samuti on selle ringmajanduslik jalajälg miinusega.

«Rohegaasi hakkab saama üle Eesti asuvatest gaasitanklatest, lisaks teadlikumatele autoomanikele võiks sellele üle minna kogu ühistransport, näiteks üks rohegaasiga sõitev buss mitte ainult ei ole CO2 neutraalne, vaid kompenseerib ühe diiselbussi saastava keskkonnamõju,» ütles ta.

Alexela Grupi nõukogu esimehe Heiti Hääle sõnul on tal hea meel, et kahel kohalikul ettevõttel on sarnane visioon Eestile optimaalsest strateegiast transpordisektori kliimaneutraalsuse saavutamiseks.

Ärid osteti Eesti Energialt ja Urmas Sõõrumaalt

Möödunud aasta oktoobris ostis Infortar Enefit Greenilt ja rahvusvaheliselt finantsasutuselt NEFCO (Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsioon) osalused Vinnis ja Oisus asuvates biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamades. Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamad valmisid 2013. aastal, jaamade aastane elektritootmise kogumaht on ligi 18 gigavatt-tundi.

Mullu soetas Alexela Urmas Sõõrumaa valdusfirmalt US Invest Tartu Biogaas OÜ koos biogaasijaamaga Tartu Maakonnas Ilmatsalus, kus esialgu jätkub biogaasist elektri- ning soojusenergia tootmine. Aastane elektritootmise kogumaht on Ilmatsalu ja Vinni biojaamades ligikaudu 16 gigavatt-tundi.

Biogaasi ehk rohegaasi toodetakse peamiselt biolagunevatest jäätmetest: reoveest, sõnnikust, virtsast, toidujäätmetest. Biogaasi täiendaval töötlemisel ja puhastamisel tekib maagaasiga sarnase kütteväärtusega biometaan ehk rohegaas. Biometaan on kõige puhtam ja tahmavabam kütus, mida on võimalik transpordis kasutada. Eestis tegutseb kokku 17 biogaasijaama.

Infortar on 461 miljoni euro suuruse omakapitaliga investeerimisettevõte, mille tegevusvaldkonnad on laevandus, energeetika, kinnisvara, hotellindus, taksondus ja trükitööstus. Lisaks 39-protsendilisele osalusele ASis Tallink Grupp kuulub ettevõtte investeeringute portfelli AS Eesti Gaas, ligikaudu 70 000 ruutmeetrit erinevaid hotelli- ja SPA kinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 ruutmeetri maad Tallinnas ja selle ümbruses.

Alexela gruppi kuuluvate ettevõtete kogukäive ulatub 500 miljoni euroni ja grupp on tööandjaks rohkem kui 1000 inimesele üle Eesti. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara.