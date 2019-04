Hääl ostab Sõõrumaalt elektri- ja soojafirma

Kuna Alexela on tegev energeetika valdkonnas, on äriline huvi käesoleva koondumisega laiendada oma tegevus vastavas valdkonnas. Eelkõige soovib Alexela Tartu Biogaasi poolt kasutatavast toorainest hakata tootma erinevaid energiatooteid ja saavutada omandatava ettevõtte lisamisel kontsernis tuntavat sünergiat.

Tartu külje all Ilmatsalus asuv Tartu Biogaasi jaam hakkas 2014. aasta aprillis tootma lägast elektrit ja soojust. Jaam läks maksma 5,5 miljonit eurot, millest 29 protsenti tuli Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Jaama võimsus on ligi 1,5 megavatti ja 80 000 tonni sisendtoorainet aastas.

Tartu Biogaas kandis tunamullu 706 000 euro suuruse müügitulu juures 355 000 euro suurust puhaskahjumit. Ettevõte kuulub kuni konkurentsiameti otsuse tegemiseni Urmas Sõõrumaale läbi viimase valdusfirma U.S. Invest AS, mis on Baltic Biogasi emaettevõte.