Töötukassa palgatoetus on üks olulisemaid ja kiiremini käivitunud kriisiabi programme, mis tagab raskel ajal töötajale sissetuleku ning annab tööandjale lisahapnikku, et ta kohemaid koondama või tegevust lõpetama ei hakkaks.

Üldiselt on programm hästi käima läinud ja raha on jõudnud abivajajateni. Kolme nädala jooksul on abi saanud enam kui 5700 ettevõtet, kelle 31 000 töötajale on hüvitatud nende märtsikuu palgad. Suurima kopika on seni riigilt saanud Tallinna Kaubamaja gruppi kuuluv AS Kaubamaja, kellele töötukassa maksis märtsi eest kinni 344 töötaja palga summas 217 000 eurot.