Tallinki juht Paavo Nõgene ja üks suuromanikest Ain Hanschmidt. Tallinki tütarfirma on seni olnud eriolukorras suurim koondaja.

Möödunud nädala pühapäevase seisuga on suurima palgatoetuse saanud AS Kaubamaja. Enim inimesi on eriolukorra ajal koondanud aga Tallinki hotelliäri.