Minister Karu: miks ei võiks riik olla Bolti investor?

«Hetkeseisuga nad [Bolt] kandideerivad sellele samale rahale võrdsetel alustel kõigi teiste ettevõtetega, nende konkreetne palve on muidugi 50 miljoni osas, mis hetkel kehtivatest Kredexi limiitidest [5 miljonit eurot] läheb üle. Need limiidid vaadatakse üle. Sisuliselt nad saavad Kredexist abi taotleda koos teistega samadel alustel,» rääkis Karu.

«Kas peaks iduettevõtetele võibolla kehtestatama erinevad meetmed või paketi, seda me arutame. Sama riigi osaluse võtmine on osaliselt seotud selle mõttetööga, et iduettevõtetes, kus ongi palju osapooli, investoreid, et miks näiteks ei võiks siis riik olla üks neist investoritest?» ütles Karu, kuid lisas, et konkreetselt Bolti või mõne teise iduettevõtte kohta otsutatakse individuaalselt.