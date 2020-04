Hädas Bolt kaupleb riigilt 50 miljonit eurot laenu

Bolti asutajad Martin ja Markus Villig kirjutavad murekirjas valitsusele, et praegu pakutavad toetusmehhanismid, eelkõige Kredexi erakorralised laenud ja laenukäendused neid ei aita. Nimelt on Kredexi laenu piirmäär 5 miljonit eurot, mida jääb Bolti sugusele ükssarvikule (ettevõtte väärtus vähemalt 1 miljard eurot-toim) väheks.

Vennad Villigud tunnistavad, et nende minimaalne rahavajadus aprillist alates järgmisteks kuudeks on vähemalt 15 miljonit kuus, kokku 50 miljonit eurot. «See summa on vajalik püsikulude katmiseks ja turu muutustest tulenevateks kiireteks investeeringuteks, ​et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus ja võimekus kriisist välja tulla ilma saatuslike mõjudeta,» ütlevad asutajad. Sellisteks kuludeks on peamiselt palgad ning olemasolevad pikaajalised siduvad kohustused.

Olgu öeldud, et Bolt on juba kõigi ettevõtte 1500 töötaja palku kärpinud.

Villigud jätkavad, et nad pöördunud Kredexi käendusega juba kõigi Eesti suuremate kommertspankade poole. Viimased pole aga vastu tulnud. Ettevõtjate sõnul on peamine probleem see, et Kredex lubab katta kuni 90 protsenti panga laenukahjumist, kuid selleks, et Bolt laenu saaks, tahavad pangad, et Kredexi käendus kataks 90 protsenti põhisummast laenu fikseeritud summana.