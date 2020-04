Jõgeva mööblitehas hakkab riigile kaitsemaske tootma

«Homme-ülehomme sõlmime lepingu Softcomiga, kes toodab Jõgeval ja on teinud valmis näidis kirurgimaskid. Need on terviseameti ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti poolt üle vaadatud – sellel pole momendil eurosertifikaati peal, selle taotlemine käib –, aga põhimõtteliselt on öeldud, et see kirurgimask on omadustelt lähedane sertifitseeritud maskile,» rääkis riigihalduse minister pressikonverentsil.

Aabi sõnul arvab Softcom suutvat toota ühe kuu jooksul 400 000 maski. «See on väga oluline, et eestimaisel tootjal on see võimekus olemas, eriti hea kui ta saab ka sertifikaadi, et järgmistes taolistes olukordades on meil eestimaine tootja olemas,» ütles minister.

Tema sõnul on desinfitseerimisvahendite osas Eestis mitu tootjat olemas, kes suudavad selgelt riigi vajaduse kindlustada. «Kui suudame maskides jõuda samale tasemele, oleks see suur abi, kui järgmine kord midagi puhkeb – ega me tea, kuidas seegi viirus areneb –, et osa vajadusest on kiiresti tehtav, toodetav ja kiiresti kättesaadav,» ütles Aab.

Seni on riik sõlminud 10 miljoni eurose mahuga pooleaastase lepingu Sillamäe firma Esfil Tehno AS, mis toodab riigile kuni 100 000 sertifitseeritud FFP3 maski nädalas. Ida-Viru firma teeb toodangu kahekordistamiseks koostööd töötukassaga, et leida vajalik tööjõud.

«Koos terviseameti ja sotsiaalministeeriumiga otsustasme, kuhu kõige rohkem [Sillamäelt ostetud] respiraatoreid vaja on. Loodan, et peale haiglate jõuavad need ka hooldekodudesse, kus on nakatunuid, perearstidele ja võibolla ka hambaarstidele, kes kurdavad, et vältimatut ravi pole maskideta võimalik tagada,» rääkis Jaak Aab.

Ettevõtete Magnum ja Semetron koostöös saabub täna Eestisse seni suurim isikukaitsevahendite tarne, kokku kolm miljonit kirurgilist kaitsemaski. Sellest tarnest miljon maski ostab riik ning Aab avaldas loodust, et uue nädala esimeses pooles on maskid apteegis müügil.

«Kaupmeeste liit on läbi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi andnud taotluse, palju neil maske oleks vaja saada. Nädala esimeses pooles suudame ka kauplustele eraldi anda, et nad ei pea tormama apteeki nende väikeste koguste peale,» ütles minister.