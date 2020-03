Kohalik respiraatoritootja suunab kogu oma toodangu Eestisse

Sillamäel asuva sertifitseeritud FFP3 maske tootva ettevõttega ühendust võtnud eriolukorra juhi Jüri Ratase sõnul on tal hea meel, et nii oluline partner leiti kodumaalt. «Olen äärmiselt tänulik, et ettevõtjad olid valmis läbirääkimisi alustama kohe ning on riigi abistamiseks valmis oma toodangu kahekordistama,» rääkis ta. Ratase sõnul leevendab tellitav kogus tervishoiuasutuste vajadusi märkimisväärselt.