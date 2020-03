Venemaa näitas kartellile trääsa: nafta hind kukkus järsult

No läks väga põnevaks!

☝️Toornafta hind langes koguni 10%

☝️CNBC kirjutab, et see on kütusehindadele viimase viie aasta halvim päev!



KUHU KÜTUSEHINNAD LANGEVAD?

Pakun, et näeme sel aastal toornafta hinnataset 30 dollarit barrelist, ei imestaks kui hind langeb allapoole 25 $ + 🤧