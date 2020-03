GRAAFIKUD ⟩ Nafta hind kukub, autokütuste hinnad on paigal

Brenti nafta hind langes eile alla 50 dollari taseme ja langus jätkus täna hommikul 49,30 dollarini barrel, mis on selle madalaim hind alates 2017. aasta juulist. Hinnalanguse põhjuseks on asjaolu, et turuosalised kardavad koroonaviirusest põhjustatavat majanduskasvu aeglustumist ning sellest johtuvat nõudluse kahanemist.