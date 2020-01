Helme: Kranichi tegevuse kohta annavad hinnangu uurimisasutused

«Eesti Loto tänane juhtkond andis ülevaate tollal toimunu kohta ning selle põhjal saan öelda, et erikontrolli läbiviimine seda infot oluliselt ei täiendaks. Seega ei pea ma hetkel mõistlikuks erikontrolli algatamist,» ütles minister Helme. «Seda, kas tehinguni jõuti kellegi ebaseadusliku tegevuse tulemusena, peavad selgitama uurimisasutused. Eesti Loto juhtkond teeb nendega igakülgset koostööd.»

«Hea meel on tõdeda, et Eesti Loto ei ole antud üürilepinguga seoses kandnud majanduslikku kahju,» lisas minister.

Äripäeva käsutuses olev leping paljastab, et Eesti Loto eksjuht, riigikogu liige Heiki Kranich sai vähemalt 280 000 euro väärtuses laenu ettevõtjalt Koit Uusilt ajal, mil tema juhtimisel sõlmiti riigifirma rendileping Uusi ettevõtte osalusega firmaga.

«Eesti Loto ei ole Koit Uusiga seonduva ettevõttega mitte ühtegi lepingut sõlminud,» vastas Kranich küsimusele, miks ta otsustas Eesti Loto juhina sõlmida rendilepingu Uusi osalusega firmaga ajal, kui sama ettevõtja temale laenu andis ning väitis, et sel ajal polnud Uusi arendusega seotud.

Äripäeva teabe kohaselt oli aga juba Eesti Loto maja üüripinda otsides teada, et selle uusarenduse rahastajaks tuleb Uusi osalusega firma EKE Invest ja ka Uus tunnistas Äripäeva ajakirjanikule, et sai rahahädas Hallivanamehe tänavale rajatavast arendusest teada Kranichi kaudu.

Kranichi pea kohal ripub ligi 275 000-eurone nõue, sest tema käendusega laenu saanud ettevõte W-Trade läks pankrotti, kusjuures laenu andis kõige rikkamaks läänlaseks nimetatud kinnisvaraettevõtja Koit Uusi firma Uuemõisa Invest, kirjutas Äripäev.

Erikomisjon: Kranichi deklaratsioonid on korrektselt esitatud

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kuulas esmaspäeval ära riigikogu liikme Heiki Kranichi selgitused seoses tema kohustuste ja varadega ning leidis, et tema tänased deklaratsioonid on korrektselt esitatud.

Komisjoni esimehe Katri Raiki sõnul ongi erikomisjoni ülesanne hinnata, kas antud juhul valitseb korruptsioonioht või mitte, teatas riigikogu pressiteenistus. «Kuulasime Kranichi selgitused ära ja leidsime, et tema tänased deklaratsioonid on korrektsed. Kranichi kinnitusel katavad tema ja ta lähedaste varad tekkinud kohustusi,» ütles Raik.

Raik möönis, et komisjonil ei olnud võimalik tutvuda Kranichi Eesti Loto juhatuse esimeheks olemise ajal esitatud deklaratsioonidega, kuna seadus ei kohusta pärast 2013. aastat riigi osalusega äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmeid esitama huvide deklaratsioone. Samuti on möödunud Kranichi 2013. aastal esitatud deklaratsiooni seadusest tulenev viieaastane säilitamise kohustus ja deklaratsioonid on hävitatud.

«Leidsime komisjonis, et võiks taastada 2013. aasta eelse olukorra, kus riigi osalusega äriühingute juhatuse liikmed peaksid ka edaspidi huvide deklaratsioone esitama,» ütles Raik. «Komisjoni liikmete hinnangul on liiga lühike ka deklaratsioonide säilitamise tähtaeg.» Raik lisas, et komisjon esitab siiski järelepärimise, kas teised riigi osalusega äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmed rahandusministeeriumi haldusalas esitasid pärast 2013. aastat huvide deklaratsioone.

Komisjoni aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul leidis komisjon samas, et Kranichi Eesti Loto juhatuse esimeheks olemise ajal tehtud Eesti Loto maja rendilepingu tagamaad vajavad rohkem läbipaistvust. «Selles osas jääb komisjon ootama prokuratuuri otsust, kas prokuratuur algatab Heiki Kranichi suhtes menetluse ning ei sekku prokuratuuri töösse,» ütles Jürgenson.