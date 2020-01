Erikomisjon: Kranichi tänased deklaratsioonid on korrektselt esitatud

Komisjoni esimehe Katri Raiki sõnul ongi erikomisjoni ülesanne hinnata, kas antud juhul valitseb korruptsioonioht või mitte, teatas riigikogu pressiteenistus. «Kuulasime Kranichi selgitused ära ja leidsime, et tema tänased deklaratsioonid on korrektsed. Kranichi kinnitusel katavad tema ja ta lähedaste varad tekkinud kohustusi,» ütles Raik.

Raik möönis, et komisjonil ei olnud võimalik tutvuda Kranichi Eesti Loto juhatuse esimeheks olemise ajal esitatud deklaratsioonidega, kuna seadus ei kohusta peale 2013. aastat riigi osalusega äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmetel esitama huvide deklaratsioone. Samuti on möödunud Kranichi 2013. aastal esitatud deklaratsiooni seadusest tulenev viieaastane säilitamise kohustus ja deklaratsioonid on hävitatud.