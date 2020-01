Soomlaste varuosapood hakkab Eestis jalgu alla võtma

Algus läks üle kivide ja kändude. Esimese kahe aasta jooksul tuli vastu võtta pea 2 miljoni eurone kahjum , mis paiskas omakapitali miinusesse. Soome kontoril tuli firmasse süstida ligi 3 miljonit eurot, et nina vee peal hoida. Juhtkond tunnistas, et poe käivitamine oli konarlik ja esines tagasilööke, mis tõi kaasa suured kulud.

Viimasel kahel aastal on läinud tõusvas joones. Kui 2018. aastal (Motonet Estonia majandusaasta kestab oktoobrist septembrini - toim) teenis firma 100 000 eurot kasumit, siis mullu juba 200 000 eurot. Aasta-aastalt on suurenenud ka käive, küündides 5,5 miljoni euroni.

Lisaks loodab Motoneti juhtkond sellele, et Lasnamäe Tähesaju piirkond areneb jõudsalt ja nende kõrvale kerkib teisigi kaubandus- või teeninduskeskusi. See muudab kesklinnast kaugele jääva piirkonna klientidele atraktiivsemaks ja suurendab Motoneti külastatavast, usub juhatus.

Soomes on Motonetil üle 30 kaupluse. Keti omanikfirma Broman Group on seal kõva tegija, teenides aastas ligi 360 miljoni eurose käibe juures üle 30 miljoni euro kasumit. Töötajaid on 1500. Muuhulgas valiti nad 2017. aastal, põhjanaabrite 100. sünnipäeval, aasta perefirmaks.