Soome perefirma on Eesti poele kõvasti peale maksnud

Soomes on Motonetil üle 30 kaupluse. Keti omanikfirma Broman Group on seal kõva tegija. Muuhulgas valiti nad ülemöödunud aastal, põhjanaabrite 100. sünnipäeval, aasta perefirmaks.

Ettevõtte juhatus tunnistas majandusaasta aruandes, et poe käivitamisega kaasnesid suured kulutused. Siiski loodetakse järgmisel aastatel kasumit teenida ja seda suurendada. Samuti on omanik valmis tegema ettevõttesse täiendavaid sissemakseid.

Aasta tagasi ütles Motoneti Eesti haru juht Tomi Ranta, et neil läheb siin aina tõusvas joones. Kuigi algus oli konarlik ja «pakkus väljakutseid», siis nüüd on huvi kasvanud ja kliente käib järjest rohkem. Kahjumisse suhtus mees rahulikult. «See on meie emafirma eelarves olemas. See ei ole mingisugune üllatus.»