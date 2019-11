Edu saladus: Eesti üks rikkamaid mehi sai rahatarkust laulumehelt

Sealt hakkaski tema sõnul idanema mõte investeerida kinnisvarasse. «Mingit teadmist mul sellest muidugi polnud. Ostsime maad ja lõime meeskonna, kõik alla 30-aastased noored inimesed, tahtmist täis,» meenutas Jõeleht. Ta jätkas, et tollal oli turg õnneks selline, et vigu võis teha, aga kasumit said ikka.