Ida-Viru «tsaari» prügilas valitseb paras bardakk

Nikolai Ossipenko on tuntud ka selle poolest, et on korduvalt Eesti prokuratuuri hanitanud. Näiteks on tema kontrolli all olevad ettevõtted äriregistrist lihtsalt kustutatud või on nende nimi muutunud. Sellise pealtnäha lihtsa ja labase trikiga tõi Ossipenko oma ettevõtted tule alt välja ja jättis uurijad pika ninaga.