Helme: Eesti Panga järeldused on intellektuaalselt ülimalt küünilised

Washingtonis Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosolekul viibiv rahandusminister Martin Helme (EKRE) kinnitas, et on Eesti Panga mõjuanalüüsiga tutvunud ning ei näe mingit põhjust, miks Eesti Panga avaldatud mõjuanalüüs peaks mõjutama valitsuse kavandatavat pensionireformi plaane. Valitsus on plaaninud kogumispensioni vabatahtlikuks muuta 2021. aastal.

«Ma ei näe mingit põhjust, miks Eesti Panga avaldatud dokument peaks kuidagi protsessi mõjutama, sest tegu on poliitilise debati ühe osapoole argumentatsiooniga, mis meile midagi uut ei paku. Peale kahetsusväärse teadmise, et Eesti Pank ei ole suutnud hoida enda erapooletust päevapoliitikast,» selgitas Helme.

«Mul on kahju, et Eesti Pank on võtnud selles arutelus pankade ärihuve kaitsva positsiooni, mitte ei vaata majandusele ja sissetulekutele laiemalt,» märkis ta. Näiteks on Eesti Pank hoiatanud, et kui paljud inimesed saavad pensionisambast vaba raha kätte, võib see kaasa tuua lühikese, kuid ajutise spurdi majanduskasvus. Ajutisele kiirendusele järgneks majanduskasvu aeglustuine või lausa majanduslangus, ütles Eesti Panga juht Madis Müller.

Rahandusminister Martin Helme peab väidet, et pensionireform toob kaasa majanduslanguse madalaks tasemeks Eesti Panga analüüsivõimekuse juures. «Majanduslangust nii USAs, Euroopas, Hiinas kui arenevates majandustes ennustavad paljud majandusanalüütikud ja Eestit mõjutab see meie majanduse avatuse tõttu kindlasti. Panna see võimalik langus meie pensionireformi arvele on intellektuaalselt ülimalt küüniline,» vastas Helme.

Samuti ei nõustu rahandusminister väitega, et hiljem väheneb pensioni esimeses sambas olevate inimeste pensioni suurus. «Tegelikkus on just vastupidine, pärast reformi ootab nii pank kui valitsus sotsiaalmaksu pensionikassasse laekumise suurenemist. See läheb ju otseselt jooksvate pensionite suurendamiseks!» sõnas Helme.

Eesti Pank avaldas esmaspäeval mõjuanalüüsi, millest selgub, et Eesti Pank ei soovita valitsusel kogumispensionit vabatahtlikuks muuta, kuna selle tagajärjel võivad vanaduspensionid olla tulevikus väiksemad, samuti kaasneb selle sammuga suurem surve tõsta tulevikus makse.