Minister Kert Kingo nõunik lahkub ametist

«Viive Aasma lahkub omal soovil ministri nõuniku kohalt, kus ta oli tööl poole kohaga, et pühenduda taas täisajaga oma ettevõtte arendamisele. Tema töösuhe lõppeb selle nädalaga,» kinnitas Postimehele majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kuulas täna väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo selgitusi tema poliitilise PR-nõuniku Viive Aasma väljaütlemiste kohta.

«Minister Kingo kinnitas, et ta sai oma nõuniku sõnavõttudest teada alles erikomisjoni kirjast. Nõuniku sõnavõtt oli aga toimunud kolm nädalat varem ja selline ajaline viivitus on kahetsusväärne,» märkis erikomisjoni esimees Katri Raik.

«Kingo märkis istungil, et poliitiline PR-nõunik lahkub töölt 18. oktoobril. See on sisuliselt hinnang tema nõuniku väljaütlemistele EASi ja selle juhi suhtes ajal, mil ise sama organisatsiooniga kohut käib,» ütles Raik.

Raik sõnas, et kõik poliitikud ja eriti ministrid peaksid selle juhtumi valguses korruptsioonikahtlustele senisest rohkem tähelepanu pöörama. «Loomulikult on ministri nõunikul õigus oma äriasjades selgust saada, kuid neid ei tohi omavahel segamini ajada nagu antud olukorras juhtunud on,» lisas esimees.

Sõnavõtt Facebookis

Pärast seda, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nüüdseks endine juht Alo Ivask teatas augusti lõpus, et lahkub EASist, kirjeldas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo Ivaskit avalikkusele vägagi positiivsete sõnadega. Siis EASiga kohut käinud ministri PR-nõunik Viive Aasma edastas sotsiaalmeedias täpselt vastupidises toonis kommentaare.

«Kui mina käisin EAS juhile Ivaskile rääkimas oma korruptsioonikahtlustest tema valitsemisalast, siis ta käitus nii nagu nüüd ka Aaviksoo TalTech puhul - mätsis asja kinni, ega kutsunud majja sõltumatut uurimist. Minu teabepäringutele, et kas midagi majas uuriti ja mis selgus vastati paragrahvide keeles, et see pole minu asi. Häbi sellistele juhtidele, kes majasised kuriteod kinni mätsivad, peaasi, et asutuse «hea maine» ei kannataks,» kirjutas Aasma Facebookis.

Aasma lisas, et kui on juriidiliselt tuvastatud, et töötaja sooritas õigusvastase teo, tekitas ettevõttele rahalise kahju, siis juht ei pea seda inimest karjääriredelil premeerima. «Mina jauran, kuni saan tagasi usu õigusriiki,» kirjutab Aasma.

Vägikaikavedu EASiga

Augusti lõpus selgus, et Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo nõuniku Viive Aasma PR-firma Alfa-Omega apellatsioonkaebust ning jättis muutmata halduskohtu otsuse, milles ei leitud kinnitust, et EAS oleks suhtekorraldushankel tegutsenud kallutatult.

Aasma PR-firma kaebus puudutas suhtekorraldushanke kommunikatsiooniplaanide hindamist ning ta nõudis EASilt hanke kaotuse tõttu saamata jäänud tulu ligi 170 000 eurot. Vaidlusaluse hankelepingu maht on 900 000 eurot.

Loe lähemalt SIIT.

Alfa-Omega Communications OÜ juhataja Viive Aasma esitas riigiprokuratuurile 23. aprillil 2018. aastal kuriteoteate. 14. mail 2018 teatas riigiprokuratuur, et ei alusta kriminaalmenetlust, kuna kriminaalmenetluse alustamiseks puudub alus. «Pärast kriminaalasja mittealustamisest teavitamist on Viive Aasma korduvalt suhelnud riigiprokuratuuriga ja edastanud prokuratuurile samade asjaolude kohta materjale. Kuna neis sisulist uut informatsiooni ei ole olnud, jäi prokuratuur sama otsuse juurde, et alust kriminaalmenetluse alustamiseks ei ole,» selgitas prokuratuuri avalike suhete osakonna esindaja Olja Kivistik.

Ta lisas, et juhul, kui riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon asub seisukohale, et selles juhtumis võivad esineda kuriteotunnused, siis on võimalik komisjonil edastada riigiprokuratuurile kuriteoavaldus, mille prokuratuur seejärel läbi vaatab.