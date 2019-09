Eestlase juhitud lennufirma peatas lennud, sest raha on otsas

Adria üks juhte on endine Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk, kes asus sloveenlaste lennufirma etteotsa tänavu kevadel.

Rahalistes raskustes ettevõte lisas, et «peab võimalike investoritega intensiivseid kõnelusi lahenduse leidmiseks».

Uue omaniku all on lennufirma aga jätkanud kahjumi teenimist ja Sloveenia meedia spekuleeris pärast kahe selle lennuki maandamist läinud nädalal, et peagi võib tulla pankrot.