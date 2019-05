Eestlane läks Sloveenia lennufirmat juhtima: koosolekud algavad juba väga kõrgel temperatuuril

Sloveenia rahvusliku lennufirma Adria Airwaysi etteotsa asunud eestlane Sven Kukemelk ütles, et kui Eestis üritad sa koosolekutel inimestele vägisi elu sisse puhuda, siis Sloveenias on temperatuur juba nii kõrge, et tuleb vett peale visata ja leeki maha tõmmata.