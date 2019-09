TTÜ vastus ettevõtjale: me ei «mõtle välja noortele seksikaid erialasid»

Eesti keemiatööstusettevõtte Chemi-Pharm ASi asutaja ja juht Ruth Oltjer ütles, et avaliku halduse ja teiste n-ö seksikate, aga pehmete erialade asemel tuleks noortele õpetada robootikat ja inseneriteadusi. «See, et Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) on kõige popim valdkond avalik haldus, on muidugi katastroof. See on suur viga, et mõtleme välja noortele mingeid n-ö seksikaid erialasid, samal ajal kui ettevõtlus tunneb hoopis teistest spetsialistidest suurt puudust,» ei hoidnud Oltjer end tagasi.