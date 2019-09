Ettevõtja: see, et TTÜs on popim eriala avalik haldus, on katastroof

Tööinspektsiooni ajakiri Tööelu uuris Oltjerilt, kel on muuhulgas arsti diplom ja kes on töötanud arstina, kas Eestist leiab veel keemiatööstuse arendamiseks pädevaid spetsialiste. Ettevõtja vastas, et keemiaga pole olukord veel nii hull, aga robootika ja inseneriteaduste puhul on heade inimeste puudus märksa suurem.

«See, et Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) on kõige popim valdkond avalik haldus, on muidugi katastroof. See on suur viga, et mõtleme välja noortele mingeid nö seksikaid erialasid, samal ajal kui ettevõtlus tunneb hoopis teistes spetsialistidest suurt puudust,» ei hoidnud Oltjer end tagasi.

Teine suur viga on tema sõnul Eesti gümnaasiumide «pehme matemaatika» suund, mis teeb küll koolis õpilaste elu mugavamaks, aga lõikab tulevikus paljud võimalused igaveseks läbi. «Kuhu edasi? Teeme siis Eestis juba äkki mängukooli ja päris kooli?» küsis ta.

Saad tasuta hariduse, töötad Eestis!

Ta rääkis, kuidas mõne aja eest palkasid nad ühe noormehe USAst. «Sümpaatne noormees, aga üsna peab selgus, et ta oli keemiast küll ülikoolis kaugelt mööda käinud. Selle asemel oli ta valinud hoopis käsipalli. Me Eestis ei tohiks seda viga teha, meie tugevus ongi see, kui soosime tarkust ja tarku inimenesi,» leidis Oltjer.

Chemi-Pharm annab igal aatal välja stipendiumi kahele TTÜ tudengile – ühele automaatika- ja robootika alal ning teisele keemia alal. Sügisest lisanduvad TÜs meie stipendiumid keemia ja mikrobioloogia alal. «Mingit siduvat lepingut me sellega ei sõlmi, aga riik võiks küll üliõpilastega, kes saavad nn tasuta kõrghariduse, lepingud sõlmida,» pakkus ta.

Oltjeri pakkus välja, et kooli lõpetanu peaks teatud arv aastaid Eestis töötada. «Olgu kaks või viis aastat, lihtsalt alustame kusagilt! Kui Eestist lahkud, maksad raha tagasi, või kui tuled pärast järeldoktorantuuri Eestisse, siis su õppelaen kustutatakse. Tunnistagem ometi – kõrgharidus ei ole ju praegu tasuta, selle maksab kinni ühiskond,» rääkis ta.

Sugu ei oma karjääri tegemisel mingisugust tähtsust

Küsimuse peale, mis tähtsust omab Eestis sugu karjääri tegemisel, vastas Oltjer, et mitte mingisugust. «See küsimus on ülevõimendatud, ja julgen arvata, et mitte ainult Eestis.»

Ettevõtja tõi näite Indoneesiast, kus ta pidas läbirääkimisi kindraliga, kellele allus 1300 suurt haiglat. «Selle vestluse kulgu ei mõjutanud mitte mingilgi määral see, et ma olen naine. See ei oma tähtsust, kui sa näiteks suudad rääkida asjadest, mille peale kindral ise pole veel jõudnud mõelda,» rääkis Oltjer.

Eesti konkurentsieelistest rääkides ütles Oltjer, et odav tööjõud pole enam Eestis teema. «Palgakulud kasvavad järjest ning usun, et need ei pidurdu enne, kuni jõuavad Soome tasemele,» prognoosis ta.