Börsidel oli punane reede, Trumpi viha saatis indeksid vabalangusesse

Aktsiate jaoks on tegu juba neljanda langusnädalaga jutti. Esialgu tundus, et sellel nädalal saab langus läbi, sest indeksid olid hakanud taastuma möödunud nädalate kadudest, kuid piisas vaid Trumpi kurjadest säutsudest, et saata investorid taaskord paanikasse. Aktsiad on langenud viimasel ajal paljuski investorite hirmust järgmise majanduskriisi ees, mille üheks teguriks on USA-Hiina kaubandussõda.