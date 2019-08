Trump läks taas raevu ja käskis USA ettevõtetel Hiinast välja kolida

Trump säutsus Twitteris, et ta tõstab kõiki seiniseid tolle viie protsendi võrra. Umbes 250 miljardi dollari väärtuses Hiina importkaupadele kehtiv 25-protsendine toll tõuseb oktoobrist 30 protsendi peale. Septembriks ja detsembriks lubatud tollid, mis puudutavad umbes 300 miljardi dollari väärtuses kaupu, tõusevad 15 protsendi peale. «Me ei vaja Hiinat tegelikult üldse ja meil on parem ilma nendeta,» säutsus Trump.

Hiina teatas reedel, et nende kehtestatud tollid on vastukäik USA poolt hiljaaegu välja kuultatud imporditollidele väärtuses 300 miljardit dollarit. Viie- ja 10-protsendise maksu alla lähevad näiteks erinevad põllusaadused, lennukid, lennukiosad ja toornafta. Lisaks kehtestab Hiina 25-protsendise tolli USA autotoodangule - Peking oli varem lubanud need tollid ära jätta.

Kaks riiki on pidanud omavahel kaubanduskõnelusi juba mitu kuud, kuid mingit käega katsutavat progressi pole toimunud. Tõenäoliselt jäävad kõnelused nüüd täielikult pooleli ja kaubandussõda läheb täistuuridel edasi. Mitmed ökonomistid on hoiatanud, et USA ja Hiina kaubandussõda võib vallandada uue ülemaailmse majanduskriisi, sest tegu on kahe maailma kõige suurema majandusega.