Muruniidukid ja trimmerid pääsevad biokütuse nõudest

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles, et määruse muutmise eesmärgiks oli ebamõistliku olukorra lõpetamine, kus kütusemüüjad pidid ka eribensiinidesse lisama biokomponenti. Samas ei talu väikemootorid etanoolisisaldusega kütuseid, sest etanool hakkab vett siduma ning võib põhjustada mootoririkkeid. Lisaks on etanoolil söövitav toime kummitihenditele, membraanidele ja kütusevoolikutele.

Alles mõned nädalad tagasi kirjutas Postimees , et ka kaitseväe ja kaitseliidu sõidukid saavad kütuseseaduses erandi, et säilitada lahingvalmidus.

Lisaks väikemootorite vabastamisele loob Koka seadusemuudatus kütuse tarnijatele võimaluse turustada puhast parafiinset diislikütust (HVO), etanoolkütust E85 ja diislikütust B30. Parafiinne diislikütus on 100 protsenti taastuv biokütus, mida on võimalik segada diislikütuse hulka. Etanoolkütus E85 võib sisaldada kuni 85 mahuprotsenti bioetanooli ning diislikütus B30 võib sisaldada 24-30 mahuprotsenti biodiislikütust. Kõrgemate biokomponentide sisaldusega kütuste keskkonnanõuded loovad eelduse selliste kütuste müügiks.

«Loomulikult tuleb ka kütuse tarnijatel leida selliste kütuste kasutajad, E85 kütus oli rohkem kui kümme aastat tanklates müügil ja oleme veendunud, et kliente on võimalik leida ka nüüd. Peame oluliseks, et jõuaksime esimesel võimalusel nii ettevõtjate kui teiste riigiasutustega kokkuleppele, millistel tingimustel selliseid segusid on võimalik otse paakautodesse valmistada,» ütles Heitur.

Kolmas oluline muudatus on see, et edaspidi on võimalik katelseadmetes, siseveelaevadel, rongides ja teistes sõidukites või mootorites, kus diiselkütuse külmakindlus ei ole vajalik, kasutada talvisel perioodil suvistele nõuetele vastavat diislikütust. «Kuna suvine diislikütus on talvisest diislikütusest odavam, siis võimaldab see teatud tarbijaskonnal saada odavamat diislikütust,» märkis Heitur.