Kaitsevägi pääseb biokütuse nõudest, et säilitada lahingvalmidus

Majandusministeeriumis on valmis saanud vedelkütuse seaduse muutmise eelnõu, kus ühe punktina on muuhulgas erandid kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukitele, mis ei pea alates järgmisest aastast biokütust kasutama. Eelnõu ütleb, et see oleks problemaatiline, kuna suurem osa sõjamasinatest seisavad niisama jõude. Kaitseväe umbes 4500st sõidukist on 2500 tallele pandud kuni neljaks aastaks.