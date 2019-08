Dollari väärtuse kiire kasv võib lükata maailmamajanduse kriisi

Kahe maailma suurima majandusega riigi USA ja Hiina vaheline kaubandussõda on viinud globaalse majanduse haprasse seisu ning selle kasv aeglustub kiiresti. Konflikti venimine on pannud analüütikuid tegema süngeid prognoose, mis ennustavad majanduskriisi. USA valuuta dollari väärtuse viimase aja jõuline kasv paneb Ühendriikide suurettevõtete kasumid aga täiendava koorma alla.

USA karastusjookide gigant Coca-Cola teatas näiteks hiljuti, et tugev dollar mõjub nende ärile halvasti, kuid ettevõte prognooside järgi hakkab valuuta varsti langema. USA president Donald Trump on korduvalt dollari väärtuse kasvu sarjanud ning kurtis alles eelmisel nädalal, et see põhjustab majanduslikku kahju sellistele USA tööstushiiglastele nagu Caterpillar ja Boeing.

Eriti problemaatline on tugev dollar aga tegelikult kõigi teiste riikide firmade rahakottidele, kelle võlad on sageli nomineeritud dollarites. Rahvusvahelise Arvelduste Panga (BIS) andmetel on dollartes nomineeritud võlad mitte-pankadest laenajatele kasvanud väljaspool USAd märtsikuu seisuga 11,8 triljoni dollarini.