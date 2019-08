Suurpank hoiatab: majanduskriisi tõenäosus on kasvanud

Ühendriikide pangandushiiglane Goldman Sachs teatas pühapäeval, et värsked pinged USA ja Hiina vahel muudavad kaubandusleppe saavutamise väga ebatõenäoliseks ja kaubandussõda kahe maailma suurima majanduse vahel venib ilmselt järgmistesse presidendivalimistesse. Seetõttu usub pank, et uue majanduskriisi saabumise tõenäosus on kasvanud.