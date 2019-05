Õnn jäi üürikeseks: riik jätkab Sõnajalgade vastu kohtuteed

Aprilli lõpus jättis halduskohus läbi vaatamata 2017. aastal esitatud Ida-Viru maavanema protesti, millega viimane nõudis kaitseministeeriumi mahitusel, et Sõnajalgade ehitusluba Aidus muutuks kehtetuks.

Kohtu otsus tähendas läbimurret: aastaid kehtinud esialgse õiguskaitse keeld kukkus ära ja vendadele tekkis esimene lootuskiir, et nad saavad Eesti suurima tuulepargi ehitusega Aidus edasi minna.

Täna ütles aga justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik, et nad taotlevad halduskohtu määruse tühistamist. See tähendab, et viimase aja üks väljapaistvam vägikaikavedu riigi ja eraettevõtja vahel jätkub.

Maavanem jäi hiljaks

Aprilli lõpus ütles kohus, et nad isegi ei vaadanud maavanema protesti. Nimelt näeb seadus näeb ette, et pärast ehituslubade andmist on maavalitsusel aega sekkuda 30 päeva. Ida-Viru maavanem jäi aga lootusetult hiljaks, kuna esitas omapoolse protesti enam kui pool aastat hiljem. Seega oligi otsus sündinud.

Tuulik vastas sellele täna, et varasemalt oli halduskohus aasta eest teinud hoopis teistsuguse otsuse, leides, et maavanem ei ole rikkunud ettepaneku tegemise tähtaega ja protest tuleb läbi vaadata. Seetõttu saadavad nad protesti tagasi Tartu halduskohtule, et viimane seda sisuliselt hindaks.