Kaitseministeerium jätkab Sõnajalgade vastu kohtuteed: Aidus ehitamine on endiselt keelatud

Tänase määrusega jättis halduskohus läbi vaatamata 2017. aastal esitatud Ida-Viru maavanema protesti, millega viimane nõudis kaitseministeeriumi mahitusel, et vendade ehitusluba muutuks kehtetuks.

Tänane otsus tähendab teatud mõttes läbimurret: aastaid kehtinud esialgse õiguskaitse keeld kukkus ära ja Sõnajalad saavad ehitamist jätkata. Küll aga on siin üks aga. Kohtu määrus ei ole veel jõustunud, seda saab 15 päeva jooksul edasi kaevata. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Susan Lilleväli ütles Postimehele, et nad kavatsevadki seda teha.

Pea 10 aastat projekti tagant tõuganud Andres Sõnajalg oli kohtu otsusega ilmselgelt rahul. «Ikkagi on meie riigis mingisugune õiglus säilinud,» ütles ta. Nüüd ootavad nad, et politsei Aidust lahkuks ja neile ehitusega jätkamiseks vabad käed annaks.

Lisaks ootas ettevõtja, et ametnikud ja poliitikud, kes nende ehitustegevust on nii kaua kinni hoidnud ja sellega vendadele suuri kulusid tekitanud, võtaksid vastutuse ja lahkuksid ametist. «Või jätkavad nad endiselt meie kahju tegemist?» küsis Sõnajalg, viidates sellele, justiits- ja kaitseministeeriumi trahvinõue vendade firma vastu on endiselt kohtus arutluse all.

«Loodetavasti ei pea ükski ettevõtja Eestis sellist kulukat ja närve kulutavat kohtuteed läbi käima,» ütles Andres Sõnajalg.

Kaitseministeeriumis ollakse aga teisel arvamusel. Lilleväli ütles, et tänane kohtulahend oli üksnes menetluslik määrus, mille nad kaevavad kindlasti edasi ja mis hetkeseisu mitte kuidagi ei muuda. Ta rõhutas, et Aidu tuulepargi ehitusload on jätkuvalt kehtetud, samuti on Aidus keelatud ehitamine.

Pikk habemega vaidlus

Keerulise vaidluse taustaks olgu öeldud niipalju, et Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte Kindel Vara OÜ sai load 32 elektrituuliku püstitamiseks juba 2013. aasta veebruaris. Loa andis Maidla vallavalitsus. Kaks aastat hiljem otsustas Lüganuse vald (Maidla liitus 2013. aastal Püssi linna ja Lüganuse vallaga-toim) ehituslube veelgi pikendada.

Läks paar aastat veel mööda ja 2017. aasta veebruaris sekkus ehitusse juba kaitseministeerium. Nad palusid Ida-Viru maavalitsusel algatada järelevalvemenetluse tuulepargi ehitamiseks antud lubade õiguspärasuse üle. Kaitseministeeriumil tekkis kahtlus, et ehituslubadega on mingi jama ja nendega pole seda kooskõlastatud.

Seepeale tegigi Ida-Viru maavanem Lüganuse vallale ettepaneku tunnistada ehitusload kehtetuks. Vald vastas, et ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks puudub alus ja vajadus, tuginedes muu hulgas sellele, et maavanem oli ehituslubadest teadlik juba varem ja ettepaneku tegemiseks ette nähtud 30-päevane tähtaeg on ületatud.

Aprillis 2017 esitas Ida-Viru maavanem halduskohtule protesti, milles palus kõnealused vallavalitsuse korraldused ning nende alusel väljastatud ehitusload tühistada.

Mais 2017 peatas halduskohus esialgse õiguskaitse korras ehituslubade kehtivuse. Alates sellest ajast pole Sõnajalad Aidus rahulikult ehitada saanud.

Kohus ütles tänast kohtotsust kommenteerides, et nad isegi ei vaadanud maavanema protesti. Nimelt näeb seadus näeb ette, et pärast ehituslubade andmist on maavalitsusel aega sekkuda 30 päeva. Ida-Viru maavanem jäi aga lootusetult hiljaks, kuna esitas omapoolse protesti enam kui pool aastat hiljem. Seega oligi otsus sündinud.

Kohus soovitab riigil järele anda

Küll aga keeb kohtus veel üks vaidlus. Nimelt leiavad kaitse- ja justiitsministeerium, et Sõnajalgade firmat peaks ebaseadusliku ehitustegevuse eest trahvima. Kuna põhivaidlus ja esialgne õiguskaitse on tänase otsusega ära langenud, palus kohus kaaluda, kas rahatrahvide nõudmine on ikka mõttekas, seda enam, et trahvitaotluste lahendamiseks peab kohus tõsist vaeva nägema ja raha kulutama.

Tänase määruse tegi kolmeliikmeline kohtukoosseis – seejuures jäi üks kohtunik eriarvamusele, leides, et maavanema protest on lubatav ja selle menetlemist oleks tulnud jätkata, sest vallavalitsus andis ehitusload projekti alusel, millel puudus Kaitseministeeriumi kooskõlastus, teiseks rajati ehitiste alla tehislikud künkad, mida ei näinud ette ehituslubade aluseks olevad projektid.

Eriarvamusele jäänud kohtuniku hinnangul ei olnud need asjaolud maavanemale edastatud teadetest ega vaidlusalustest haldusaktidest nähtavad – seega asus maavanem tegutsema tähtaegselt arvates sellest, kui talle sai teatavaks võimalik avaliku huvi riive.