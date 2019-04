Jahmunud Sõnajalad: meie maale tungis ametnik, kes nõudis ehituse lõpetamist

«See on pretsedenditu ja jõhker samm, kuivõrd meil on olemas kõik load ja kõik õigused oma tuulikute püstitamiseks. Kohalik omavalitsus on korduvalt kinnitanud, et meil on olemas kehtiv ehitusluba ja kõik vajalikud kooskõlastused ning õigused tuulikute püstitamiseks,» ütles Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg, kelle sõnul «tuli neile külla» Tehnilise Järelevalve Amet.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe selgitas Postimehele, et amet tegi 12. aprillil ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis ning ametnik toimetas selle täna lihtsalt füüsiliselt kohale.

Peamine põhjuse ettekirjutusele annab tema sõnul hinnang, mille kohaselt kujutaks tuulepargi püstitamine endast ohtu riigi julgeolekule.

«Samuti on TTJA seisukohal, et arendaja ehitustegevus on ebaseaduslik, kuna Aidu tuulepargi arendajal puudub kehtiv ehitusluba. Ettekirjutuse saajaks oli Eleon Green OÜ kui Aidu tuulepargi hoonestusõiguse omaja,» selgitas ameti esindaja.

TTJA ettekirjutus on määratud kohesele täitmisele ning rikkumise korral on võimalik rakendada sunniraha kuni 64 000 eurot.

Olgu öeldud, et päris kõiki vajalikke kooskõlastusi vendadel ei ole. Nimelt on kohus juba aastaid tagasi Aidu Tuulepark OÜ ehitusload peatanud. Kehtetud on need seniajani. Seetõttu avastasid Sõnajalad salakavala nipi, kuidas keelust mööda minna. Nad jätkasid tuulepargi ehitust lihtsalt teise ettevõtte, Eleon Greeni (endise nimega OÜ Kindel Vara) kaudu, kellele Maidla vald andis Aidu tuulepargi rajamiseks ehitusloa juba 2013. aastal.

Samas on nii justiits- kui ka keskkonnaministeerium öelnud, et nii need asjad päris ei käi ja taolise skeemi alusesl ehitustegevusega jätkamine pole sugugi seaduslik.

Kahtlustavad riiklikku vandenõu

Sõnajalad kahtlustavad, et kogu protsessi taga on kaitseministeeriumi asekantsler, kellel on tekkinud «mingi isiklik agenda» nende vendade vastu. «Oleme üritanud teha kaitseministeeriumiga igakülgselt koostööd, et lahendada vastasseisu meie tuulepargi arendusega. Mitte keegi ei ole suutnud meile tõestada, miks on just Eesti tehnoloogia probleemiks kaitsevõimele olukorras, kus Ida-Virumaal ei ole ühelgil teisel tuulepargil selliseid probleeme. Seda enam olukorras, kus kaitseministeerium on selle sama tuulepargi kahel korral ilma igasuguste märkusteta kooskõlastanud samade mõõtmetega välismaise tuuliku püstitamiseks,» ütles Sõnajalg.