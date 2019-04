Minister kutsub uljaid Sõnajalgu korrale: lõpetage ebaseaduslik ehitus

Eesti ühe suurima, Aidu tuulikupargi ehitus jäi seisma paari aasta eest, kui Ida-Viru maavalitsus vaidlustas 2015. aasta kevadel Oleg ja Andres Sõnajala ettevõttele OÜ Aidu Tuulepark välja antud ehitusload. Kohus peatas tuulikute püstitamise kaks aastat hiljem. Kehtetud on need seniajani.

Sõnajalgade sõnul informeerisid nad tööde jätkamisest nii vallavalitsust kui ka justiitsministrit. Viimane omalt poolt tagasisidet andnud ei ole ning kuna keegi pole olemasolevat luba kuskil vaidlustanud, saab ehitustöid jätkata, on Andres Sõnajalg kindel.

Keskkonnaministri Siim Kiisleri sõnul asjad siiski päris niimoodi ei käi. Ta põhjendas, et ehitada saab ainult maa omaniku loal, ja maa omanik keskkonnaministeerium pole Sõnajalgadele luba andnud. Lisaks juhtis minister tähelepanu, et ajal, mil vennad said vallalt 2015. aastal uue ehitusloa, kaotas vana kehtivuse.