Endine Taxify kutsub teenistuse kaotanud õmblejad enda juurde tööle

«Meil on igasse linna vaja autojuhte,» ütles endise Taxify, praeguse nimega Bolti kaasasutaja ja omanik Martin Villig, lisades, et kel on vähegi autojuhiluba, saab nende juures kasvõi paari päevaga autojuhiks hakata, mis aitab vähemalt ajutiseltki kahe töökoha vahel raha teenida, kirjutab Äripäev .

«Me näeme ajakirjanduses, et mõni ettevõte lõpetab korraga paljudel töölepingu, aga pildis ei ole need, kes võiksid just nimelt korraga paljusid inimesi palgata,» rääkis Villig, tuues välja, et neid ettevõtteid, kes täna töötajaid vajavad, on tegelikult väga palju, mistap ei välista ta seda, et aktsioonidega liigutakse edasi.