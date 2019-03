Eesti rõivatootmine läheb hingusele

Sangari suuromaniku Jüri Krafti sõnul on palgakasv ettevõttele saatuslikuks saanud.

Kui reedel ennustas SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, et Baltikaga sarnaseid suuri koondamisi tuleb Eestis palgasurve mõjul veel, siis läksidki tema sõnad juba täide. Sel nädalal selgus, et äsja EY aasta ettevõtja elutööpreemia pälvinud Sangari omanik Jüri Kraft otsustas, et nemadki sulgevad tootmise Eestis.