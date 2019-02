Hiigelkoondamine: Eestis kaotab tänavu töö pea 400 pangatöötajat

Danske Eesti filiaal peab oma tegevuse rahapesukahtluste tõttu lõpetama kaheksa kuu jooksul, arvestades seejuures praeguste klientide huve. Finantsinspektsiooni andmetel töötas Danske Eestis möödunud aasta lõpu seisuga 238 töötajat.

Kuigi põhjused olid teised, teatas veebruari alguses ka Luminor, et nad tõmbavad panka igast otsast kõvasti koomale ja koondavad üle Baltikumi pea kolmandiku töötajatest. Eestis kaotab seejuures töö 130 inimest.

Samas ei tähenda koondamine seda, et inimesed peavad tööandja juures lahkuma päevapealt. Vähemalt Luminor on teada andnud, et töösuhted lõpetatakse järk-järgult koos nõustamisega terve aasta jooksul. Lisaks ootab Luminori töötajaid mitme kuu palgaga võrdväärne koondamishüvitis. Kuidas ja mis tingimustel Danske töötajad koondab, pole pank teada andnud.

Töötukassa pressiesindaja Lauri Kool on varem Postimehele öelnud, et tööturg on praegusel hetkel pigem tööotsija poole kaldu, mistõttu on koondatud pankuritel hea võimalus uus koht leida.

«Töötuna registreeritud inimestele pakutakse töötukassas mitmeid võimalusi – võib kaaluda uute oskuste õppimist, vananenud teadmiste värskendamiseks kursusi ja ka ettevõtjaks hakkamist,» kirjeldas Kool, lisades, et alustava ettevõtja toetus annab võimaluse hakata enda tööandjaks ja kui ettevõtte loob mitu registreeritud töötut, on saadav toetus sellevõrra ka suurem.

Samas pidi Kool möömna ka seda, et pigem otsivad ettevõtjad kuldsete kätega töömeest. «Just «sinikraedele» on pakkuda rohkem töökohti,» ütles ta. Ligi 80 protsenti hektel töötukassa vahendatavatest töökohtadest sinikraede ja 20 protsenti valgekraede ametid. Samal ajal on ka registreeritud töötute seas ikkagi rohkem just sinikraesid.