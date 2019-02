Luminor tõmbab kõvasti koomale ja koondab 800 töötajat

Kolmes Balti riigis tegutsev Luminor andis teada, et lihtsustab ettevõtte tegevusmudelit ja algatab kollektiivse koondamise. Alanud aasta jooksul vähendatakse kõikide juhtimistasandite peale kokku Eestis 130, Lätis 250 ja Leedus 420 ametikohta. Kokku töötab Luminoris praegu 3000 inimest.

Suurkärbet kommenteeris Eesti poole pealt Luminor Groupi privaatpanganduse, varahalduse ja pensioniäri juht Gunnar Toomemets. Ta ütles, et töötajate koondamine oli sisuliselt ette teada juba poolteist aastat tagasi, mil DNB ja Nordea panga ühinesid ja sündis Luminor.

Toomemets selgitas, et kuue panga kokkuliitmisel (Eestis, Lätis ja Leedus DNB ja Nordea pangad-toim) ei ole sisulist mõtet, kui töötajate arv jääb samaks, mis on kõigi kuue panga töötajate esialgne summa. «Peame muutuma ikkagi efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks,» rääkis ta.

Seetõttu vähendab Luminor eelkõige juhtimistasandeid ja kattuvaid töökohti. Kui varem töötas pangas kolm jaepanganduse juhti, siis nüüd on neid vaid üks kolme Balti riigi peale, tõi Toomemets näite. Ühtki konkreetset üksust, mida kärpekirves kõige valusamalt lõi, ta välja tuua ei toonud, täpsustades, et koondamine mõjutab kogu panka ja kõiki osakondi peaaegu võrdselt.

Lisaks ühtlustab Luminor oma tehnoloogilisi platvorme, lihtsustades toote ja teenuse portfelli. Näiteks on edaspidi viie erinevad IT-süsteemi asemel tervet Baltikumi hõlmav üks suur IT-süsteem.

Küsimusele, et kas organisatsiooni õhukesemaks lihvimist utsitas äsja omanikeringi astunud maailma suurim erakapitalifond Blackstone, vastas Toomemets eitavalt. «Juba enne Blackstone'i oli meie selge soov muutuda efektiivsemaks. Koondamine pole seotud nende tulekuga,» selgitas pangajuht.

Kuna Luminor koondab kollektiivselt ehk väga suures mahus, on nad oma sammust teavitanud Eesti, Läti ja Leedu töötukassasid. Toomemets tunnistas, et 800 inimese koondamine pole kaugeltki lihtne ülesanne ja juhtidel on nüüd väga oluline roll, et organisatsioonis säiliks hea ja töine õhkkond.

Kas on siis märgata, et inimesed tunnevad end ebakindlalt ja kardavad tuleviku pärast? «Jah, aga selle jaoks me proovimegi olla praegu võimalikult läbipaistvad, jagame operatiivselt informatsiooni, kes jätkavad ja kes lahkuvad,» rääkis Toomemets.

Siiski tõi ta präänikuna kohe mängu täiendava koondamishüvitise, mida nad kavatsevad lisaks seadusest tulenevatele hüvitistele oma töötajatele maksta. Kuigi ta ei soovinud öelda, mis on lahkumiskingituse täpne suurus, andis ta mõista, et see jääb mõne kuupalga piiresse.

Kollektiivsed koondamised toimuvad terve 2019. aasta jooksul ning need korraldatakse etapiviisiliselt vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Toomemets lubas, et lisaks hüvitistele teeb pank kõik endast oleneva, et leevendada koondatavate töösuhte lõpetamise tagajärgi ning pakub koolituste ja personaalsete nõustamiste abil tuge uue töökoha otsimisel.

Kui vahepeal oli Luminor oma panga ametiühingu juhtide ja usaldusisikutega nugade peal, siis Toomemetsa sõnul on suhted viimase pooleteist aasta jooksul paranenud. «Oleme nendega regulaarselt kohtunud. Minu seisukohalt oleme olulise sammu edasi astunud teineteise mõistmise poole. Ametiühing on olnud protsessis sees ja nad on mõistnud, et organisatsiooni efektiivistamise vajadus on olemas,» arvas Toomemets, et ametiühinguga probleeme ei teki.

Ta kinnitas, et klienditeeninduse kvaliteedile muutused mõju ei avalda ning töö jätkub tavapäraselt. Kliente hoitakse olukorraga regulaarselt kursis ning kui edaspidi peaks panga toodetes või teenustes midagi muutuma, antakse sellest teada. «Käesoleva aasta jooksul toome klientideni meie uued digitaalsed kanalid, mis on koht, kus kliendid võidavad mugavuses ja suhetes pangaga,» avas ta kaarte.