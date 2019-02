Kaitseministeeriumi ametnik: Eesti valmistub sõjaks

«Kõige olulisemana, mis ma nüüd ütlen – see on küll poliitiliselt natukene ebakorrektne -, aga reaalselt kaitseinvesteeringutega ja kaitseväe ülesehitamisega me täna sisuliselt valmistume sõjaks. See ei ole vaid õpikute järgi kaitse mängimine või kaitseministeeriumi ja kaitseväe majandamine,» ütles kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm majandusjulgeoleku konverentsil «Eesti 100Pluss Visioon».

«Reaalselt, see mida me täna ostame, see, mis väljaõpet me täna teeme, on julgeolekuolukorraga seotud valmistumine sõjaks. See ei ole midagi muud,» jätkas Salm.

Tema hinnangul on seda tähtsam küsimus, kuidas Eestis igasse kaitsesse investeeritud sendilt võimalikult välja pigistada kaitset – kuidas me saame võimalikult palju kaitsemoona, relvi, võimalikult palju sidevahendeid.

«Alatu vale»

Salm andis hinnangu ka viimasel ajal avalikkuse tähelepanu all olnud relvaostude riigihangetele ja sõnas, et «ei ole ok välja mõelda argumente, mis on pooltõed, täitsa valed või alusteesina õõnestavad Eesti kaitsevõimet ja kaitseväe usaldusväärsust».