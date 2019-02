Sig Sauer vaidlustas teist korda LMT-automaatide hanke võidu

«Ametkondadevaheline komisjon tunnistas LMT esimest korda edukaks pakkujaks 30. novembril Sig Saueri ning Heckler ja Kochi ees. Pakkumuste hindamisel moodustas 40 protsenti tehingu maksumus, 30 protsenti tehnilised näitajad ja töökindlus, 20 protsenti relva eluiga ning 10 protsenti testlaskmise tulemus,» ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling BNSile.

Sig Saueri Eesti esindaja Bristol Trust vaidlustas edukaks tunnistamise otsuse 18. detsembril riigihangete vaidlustuskomisjonis, mis otsustas 17. jaanuaril kaitseinvesteeringute keskuse direktori, kolonel Rauno Sirki edukaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistada relvade verifitseerimisprotsessi dokumenteerimise ebatäpsuste tõttu.

Hankekomisjoni otsuse kohaselt esitas LMT täpsustatud info ning komisjon otsustas, et see on piisav uue otsuse tegemiseks. Hankekomisjon tunnistas LMT teistkordselt edukaks pakkujaks 8. veebruaril pärast viimase poolt täiendavate andmete esitamist komisjonile.

«Komisjon tegi otsuse, olles veendunud, et kahe väljatoodud puuduse kõrvaldamine on õiguslikult võimalik. Hangete läbiviimisel kehtivad väga täpsed reeglid, mida komisjon peab järgima, komisjon ega ka riik ei saa teha otsuseid emotsioonidele või üksikisikute arvamusele toetudes. Nii Eestis tehtud testlaskmine kui ka verifitseerimine näitasid, et relvad vastavad kaitseväe poolt kehtestatud nõuetele. Keskus läheb hankega edasi, järgides täpselt rahvusvaheliste hangete korraldamisele esitatavaid reegleid ja protseduure,» ütles kolonel Sirk BNSile.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kuulutas välja hanke kaitseväele 5,56-millimeetriste ja 7,62-millimeetriste automaattulirelvade ja nende lisavarustuse ostmiseks 2017. aasta juunis. Hanke tehnilised tingimused pandi kokku kaitseväe juhtimisel, hankekomisjoni kuuluvad lisaks kaitseinvesteeringute keskuse ka kaitseväe, kaitseministeeriumi, PPA ning justiitsministeeriumi esindajad.

Hankel osales algselt 14 pakkujat, kellest kvalifitseerus üheksa ettevõtet, oma pakkumuse esitas neli ning kehtestatud nõuetele vastavaks tunnistati kolm pakkumust firmadelt LMT, Sig Sauer ning Heckler & Koch.

Šveitsi relvatootjast välja kasvanud Ameerika firma Sig Sauer Inc. vaidlustas esimese LMT pakkumise edukaks tunnistamise otsuse, kuna nende hinnangul tehti hankemenetluse viimast faasi ehk eduka pakkuja kohapealset verifitseerimist osaliselt õigusvastaselt. Nimelt tehti LMT-le Sig Saueri hinnangul lubamatuid järeleandmisi hanketingimustega võrreldes.

Vaidlustuskomisjoni otsusest selgub, et niinimetatud jõulise käsitsemise testis (rough handling) ei tohtinud relv 1,5 meetri kõrguselt betoonile kukkudes saada strukturaalseid ega funktsionaalseid kahjustusi.

Vaidlustuse küsimus oli see, kas kontrolli käigus pidid olema relvale lisatud kaba ja punatäppsihik ning kas neile testi käigus tekkinud kahjustused tähendavad katse läbikukkumist. «Lähtudes hankedokumentidest on kaba relva osa, samuti peab iga relv olema varustatud punatäppsihikuga. Seega puudub mis tahes alus asuda seisukohale, et kaba ja punatäppsihik ei pidanud selle testi käigus olema relval olemas,» märkis vaidlustuskomisjon on oma otsuses.

Katset kajastavates dokumentides puuduvad andmed selle kohta, kas kaba ja punatäppsihik olid katsetamise käigus relval ning millised vigastused või kahjustused neil relva osadel testi tulemusena olid.

See tähendab, et kuigi kahjustusi ei pruukinud relval olla, polnud vaidlustuskomisjonil võimalik tuvastada selle testi osas LMT pakkumuse verifitseerimist, kuna otsustusprotokollis ja selle lisades puuduvad kaitseinvesteeringute keskuse selgitused.

Lisaks sellele polnud puuduliku protokollimise tõttu võimalik tuvastada, kas relva katsetati LMT pakkumuses nimetatud relva rihmadega, milleks olid Magpul ja Blackhawk. Sig Sauer eeldas, et LMT kasutas Blueforce'i toodangut, kuid selle kahtlustuse lükkas komisjon ümber.

Postimehe andmetel oli Lewis Machine & Tool Company pakkumine 22,7 miljonit eurot, Sig Saueril 27,6 miljonit ning Heckler & Kochil 45,5 miljonit eurot.

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab Kaitseinvesteeringute Keskus aastatel 2019–2021 ligikaudu 11 000 automaattulirelva. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama täiendavalt kuni 18 000 automaattulirelva ostmist aastani 2024.